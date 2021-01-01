Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии усилили меры безопасности в центре Киева, где 1 января вечером проходит факельное шествие по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
"Перед началом проведения мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет обнаружения подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения. Кроме этого, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками мероприятия превентивную профилактически-разъяснительную работу с целью предупреждения и недопущения каких-либо правонарушений», - говорится в сообщении.
В полиции призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.
Организаторы в анонсе мероприятия сообщили, что шествие стартует в парке Шевченко. Участников призвали собираться у памятника поэту.
"1-го января, в 18:00 возле памятника Т. Г. Шевченко факельным шествием почтим вместе память Степана Бандеры! Призываем всех пройтись шествием, чтобы показать, что украинцы вместе - это сила! Украинцы помнят своих героев и не позволят никому порочить их память!",- говорится в анонсе шествия на странице "правого сектора" в Facebook.
Трансляция: "Громадське"
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