В компании ответили, что не имеют причастности к пропаганде любой идеологии.

В Польше разразился скандал из-за грузовика, украинский водитель которого разместил на нем большой баннер с надписью "Бандера".

Об этом сообщает Onet.

Водитель транспортной компании Свентокшиского воеводства, который осуществлял международные рейсы на польских регистрационных номерах, разместил на лобовом стекле большой баннер с фамилией Бандера.

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Скандал возник после того, как его сфотографировали на территории Италии.

В компании ответили, что не имеют причастности к пропаганде любой идеологии.

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - заявил перевозчик.

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Автор: УНИАН