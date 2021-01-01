Сегодня проходит традиционное ежегодное празднование дня рождения Степана Бандеры.

Сегодня отмечается 112 лет со дня рождения украинского политического деятеля Степана Андреевича Бандеры. Бандера - известный украинский националист, глава ОУН и борец за украинскую независимость.

Личность Бандеры неоднозначно оценивается различными СМИ. Некоторые украинские активисты считают его символом национального сопротивления и борьбы за свободу. В то же время российские СМИ оценивают его радикального националиста, приспешника нацистов и террориста.

Биография Степана Бандеры

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов в греко-католической семье. В то время Прикарпатье было частью Австро-Венгерской империи. В сентябре 1928 Степан заканчивает гимназию и переезжает во Львов получать образование. Во время учебы он заинтересовался украинским националистическим движением.

В 1929 году Степан Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН), где занимает различные должности. В 1933 он получил звание Краевого Проводника ОУН на западно-украинских землях.

Под руководством Бандеры ОУН совершает несколько политических убийств против польской оккупационной власти. В 1936 году Бандеру приговорили к пожизненному заключению за принадлежность к ОУН и организацию убийств, но с падением Польши в войне с Германией в 1939 году он вышел на свободу.

В 1940 году возглавил новый орган ОУН Революционный Провод, чьей целью становится борьба за независимость. После начала войны Степан хотел заставить Гитлера признать украинское государство, однако был заключен в тюрьму. В 1944 он был освобожден гитлеровцами и продолжил свою деятельность в ОУН.

В 1954 вместе с семьей переезжает в Мюнхен. В 1959 году он был убит советским агентом КГБ Богданом Сташинским.

20 января 2010 года получил посмертное звание Героя Украины от Виктора Ющенко. За наградой вышел внук Степана. Указ был отменен Януковичем.

Факельное шествие

В день рождения Степана Бандеры его сторонники ежегодно устраивают факельное шествие в Киеве и других городах. К шествию могут присоединиться все желающие. Кроме факелов, во время акции участники несут портреты Бандеры и украинский флаг.

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Автор: Екатерина Пулатова