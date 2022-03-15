Киевлян призывают быть бдительными, ведь неизвестные прибегают к хитрости.

В Киеве подозрительные лица собирают паспортные данные людей. Жителям столицы дали советы о том, как они могут себя обезопасить, ведь во время войны враг может прибегать к хитрости и использовать личную информацию людей в свою пользу.

Об этом сообщается на странице КГГА в Telegram.

Киевлян призывают быть бдительными. Не стоит передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам или организациям. Не нужно верить даже тем людям, которые якобы предлагают благотворительную помощь.

В столице уже начали фиксировать случаи, когда подозрительные лица собирали паспортные и контактные данные социально незащищенных категорий населения. Неизвестные собирали личную информацию, обманывая людей. Они выдавали себя за представителей благотворительных организаций.

"В случаях, когда подозрительные личности пытаются получить ваши личные и контактные данные, спрашивайте уставную документацию благотворительных организаций, которые они якобы представляют, а также сообщайте о таких фактах полицию", - сообщили в КГГА.

Также отмечается, что работники из сферы социальной защиты населения не занимаются сбором личной информации лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения.

"В то же время, органы соцзащиты могут уточнять данные тех лиц, которые уже во время войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Это делается исключительно для того, чтобы определить соответствующую категорию для оказания помощи", - добавили в администрации.

В КГГА также напомнили, что волонтерские и благотворительные организации, которые помогают людям и сотрудничают с городскими учреждениями, не собирают данные о людях. Всю информацию, которая необходима для их работы, предоставляют органы социальной защиты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве вводят комендантский час почти на двое суток.

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