Кличко призвал киевлян подготовиться к длительному пребыванию дома.

В Киеве вводят комендантский час с сегодняшнего вечера до утра четверга.

Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - комендантский час в Киеве. Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", - отметил Кличко.

Он призвал киевлян подготовиться к пребыванию дома в течение двух суток, по сигналу тревоги - в укрытии.

Ранее сообщалось, что под обстрел в Киеве сегодня попали несколько многоэтажек, а также частный дом на Осокорках. Кроме того, взрывная волна повредила фасад станции метро "Лукьяновская".

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