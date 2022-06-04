Мероприятие состоялось по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской.

Сегодня на территории заповедника "София Киевская" почтили память детей, ставших жертвами российской агрессии.

Об этом сообщает Офис президента.

Мероприятие состоялось в международный день детей - невинных жертв агрессии по инициативе первой леди Елены Зеленской. Среди гостей были близкие погибших на войне детей. В частности тетя 13-летнего Елисея Рябоконя, которого расстреляли в авто при попытке эвакуироваться из села Победа на Киевщине. Среди присутствующих был и Олег Федько, полицейский из Херсонщины. Двое его детей-шестилетняя София и полуторагодовалый Иван, а также жена и родители погибли от рук оккупантов, когда пытались уехать из Новой Каховки.

Кроме того, в акции приняли участие представители дипломатического корпуса разных стран.

Собравшиеся развесили на деревьях колокольчики, символизирующие голоса убитых детей. Первая леди объявила минуту молчания по погибшим и обратилась к родителям и родственникам.

"Сегодня среди нас люди, которые потеряли самое дорогое. Родители. Мне не хватает слов, чтобы сказать, как я сочувствую. Все слова сейчас могут быть банальными и лишними. Позвольте просто побыть с вами, разделить эту боль. Ваши истории знает вся страна, и вы не одни. Вы должны знать, что вы - важны. Вы были самыми важными людьми для ваших детей. Так что берегите себя ради них. Они бы этого хотели", - сказала жена президента.

Она также обратилась к иностранным дипломатам: " Прошу вас и ваши страны делать все, чтобы в Украине не гибли дети. Я уверена, что миру это по силам".

Напомним, что международный день детей - невинных жертв агрессии учредила Генеральная Ассамблея ООН. Он отмечается ежегодно 4 июня. Украина присоединилась к празднованию этой даты в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, до 465 возросло количество детей, раненых с начала полномасштабной войны в Украине. Погибло 261 ребенка.

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