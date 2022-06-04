Больше всего детей пострадало в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

До 465 возросло количество детей раненых с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

Отмечается, что за сутки количество детей-жертв не изменилось - 261. Возросло количество раненых - 465.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГПУ.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 187, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Сообщается, что 2 июня военнослужащие армии РФ обстреляли из артиллерии с. Марьянское Криворожского района Днепропетровской области. Ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет.

Кроме того, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 тыс. 938 учебных заведений. При этом 182 из них разрушены полностью.

Напомним, по данным ООН за сто дней полномасштабной войны России против Украины почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них - женщины и дети. Более 3 млн украинских детей были вынуждены прервать обучение из-за начавшихся боевых действий.

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