На столичном Подоле организовали новую пешеходную зону

В связи с ее открытием закрыт проезд по ул. Замковецкой и Белицкой, переулкам Замковецкому и Полковому.

На столичном Подоле организована новая пешеходную зону.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения на странице в Facebook.

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«В границах ул. Замковецкой, пер. Замковецкого, ул. Белицкой, пер. Полкового в Подольском районе появилась пешеходная зона. Для ее обустройства мы установили 67 новых дорожных знаков. Обращаем внимание водителей: проезд автомобилей по указанным улицам ограничен», - информирует ЦОДД.

Как сообщал УНИАН, два года назад власти Киева издали распоряжение об ограничении движения транспорта на улице Сагайдачного и Контрактовой площади и создании пешеходной зоны.

В мае этого года городские власти сообщили, что в суд был подан иск об отмене распоряжения КГГА. Истцами стали физические лица.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский заявил, что город не согласен с решением суда о снятии ограничения на проезд транспорта по улице Сагайдачного и Контрактовой площади и будет обжаловать в апелляционной инстанции.

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