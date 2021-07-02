Таким образом сваливать отходы на полигоны будет дороже, чем отвозить на перерабатывающий завод.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский пообещал значительно повысить налог на захоронение отходов на полигонах, чтобы выгоднее было отвозить мусор на сортировку и переработку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Мы готовим предложение о значительном повышении экологического налога на захоронение с той целью, чтобы предприятия, которые будут построены, и инвестор получили конкурентную позицию с полигонами. Для того, чтобы мусор поступал именно к ним на переработку, второй раз использовался и только остатки попадали на полигоны и свалки", - сказал он.

Министр напомнил, что сегодня в повестке дня Верховной Рады рассмотрение рамочного законопроекта об управлении отходами, содержащего нормы, которые, по его словам, будут положительно влиять на отрасль и способствовать уменьшению мусора, попадающего на полигоны.

Закон "Об управлении отходами"

В июле 2020 года Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами", который сделает возможным принятие ряда отраслевых и специальных законов по обращению с отходами. Во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Читайте также"Многоэтажки" отходов. Что делать, чтобы украинские реки перестали быть мусоропроводами в ЕвропуСогласно исследованию, с 2016 года количество бытовых отходов в Украине увеличилось почти на 40%. Если в 2016 году украинцы выбрасывали 11 млн тонн, то к началу 2021 года эта цифра выросла до 15 млн тонн. 94% отходов было отправлено на полигоны и только 6% - утилизировали или отправили на вторичную переработку.

При этом по сравнению с 2016 годом на 48% выросло количество мусора, который вторично перерабатывается, но его часть до сих пор остается незначительной - 4,7% от всех бытовых отходов. Также в Украине реже начали использовать сжигание - таким способом в 2020 году утилизировали на 37% отходов меньше, чем в 2016-м.

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Автор: Анна Бредихина