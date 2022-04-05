Разрешить продажу алкоголя просили рестораны и бары, которые вновь открылись в столице.

В Киеве через несколько дней могут вернуть запрет на продажу алкогольных напитков.

Об этом заявил Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"На самом деле это достаточно дискуссионный вопрос, который продолжается и сейчас. Вместе с тем вопрос не стоял в отсутствии спиртных напитков в городе. Алкоголь продавали, но вне прилавков и на черном рынке. Поэтому, когда начали говорить о том, что должны возобновлять бизнес в Киеве, поэтому принимали такое решение", - сообщил Поворозник.

По его словам, разрешить продажу алкоголя просили рестораны и бары, которые вновь открылись в столице.

"Рестораны, которые начали работать в городе - просили, чтобы им разрешили соответствующую продажу алкоголя. Мы еще промониторим эту ситуацию, несколько дней и посмотрим, что нам скажут специалисты. Если нужно будет ограничивать – будем ограничивать", - заявил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, в украинской столице с 1 апреля частично разрешили продавать алкоголь. Купить его можно только в определенные часы.

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