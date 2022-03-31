Алкогольные напитки можно будет купить в определенные часы.

В украинской столице частично разрешат продавать алкоголь.

Об этом в четверг, 31 марта, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Так, купить выпивку в Киеве можно будет с 1 апреля, однако только в определенные часы.

"Купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и учреждениях сферы обслуживания", - говорится в сообщении.

Запрет на продажу алкоголя: что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2022 года в Киеве в связи с военным положением была полностью запрещена продажа алкоголя.

Запрет был введен и на других территориях Украины. В частности, в Ривне с 28 февраля запретили круглосуточную продажу алкоголя. А с 1 марта, учитывая напряжение на фронте, продажа алкогольных напитков была полностью запрещена во Львове.

В Винницкой области с 29 марта запретили продавать алкоголь работникам правоохранительных органов, военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны, других военных формирований и лицам с оружием

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