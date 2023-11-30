Он разворовал полмиллиона гривен на ремонте укрытий и защитных сооружений в школе.

В Киеве будут судить подрядчика, который разворовал 500 тысяч гривен бюджетных средств на ремонте укрытий в Голосеевском районе города.

Как отмечается в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook, Согласно материалам следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской райгосадминистрации в городе Киеве с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

"По завершению работ подрядчик завысил суммы расходов на ремонтные работы, чем повлек ущерб столичному бюджету более чем на 500 тыс. гривен", - рассказали в прокуратуре.

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Так, Голосеевская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя подрядной организации по обвинению в завладении бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ситуация с укрытиями в Украине

В конце октября заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко сообщил, что 20% укрытий в Украине не могут быть использованы по назначению из-за их состояния.

На тот момент он отметил, что фонд объектов гражданской обороны насчитывает 61 тыс. 803 укрытия, а к концу года должны быть готовы еще 2 тыс. 956 объектов.

По данным по состоянию на июнь, в Киеве пригодными к использованию признаны были 65% укрытий. Еще 21% могли бы быть таковыми при условии надлежащего обустройства.

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