Все граждане смогут пользоваться укрытиями в детских садах исключительно ночью, в дневной период во время образовательного процесса укрытия будут доступны только для персонала и детей.

Укрытия в учреждениях дошкольного образования будут недоступны для посторонних лиц в дневное время во время образовательного процесса. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"Согласно решению Рады Обороны Киева и соответственно постановлению Кабинета Министров, с сегодняшнего дня вносятся изменения в порядок использования укрытий фонда защитных сооружений города Киева. Изменения касаются исключительно объектов дошкольного образования. Отныне укрытия в таких заведениях могут использоваться только участниками образовательного процесса-то есть персоналом и детьми. Посторонние лица не смогут пользоваться этими укрытиями", - подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Он уточнил, что эти правила будут действовать исключительно во время работы дошкольных образовательных учреждений.

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"В ночное время такими укрытиями могут пользоваться все граждане. Такие изменения обусловлены, в первую очередь интересами безопасности, для защиты детей", - подчеркнул Попко.

Укрытия в учебных заведениях Киева будут открыты круглосуточно - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце августа Совет обороны Киева принял решение, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.

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