Въезды и выезды из столицы не закрывали / фото УНИАН
Заместитель главы КГГА Николай Поворозник сказал, что в Киеве никто не ограничивал движение транспорта и автомобилей.
Об этом Поворозник заявил в эфире телеканала "UA: Перший".
По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, въезды и выезды из столицы не закрыты. Метрополитен работает в привычном режиме.
Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в нормальном режиме.