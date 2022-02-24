Движение транспорта и автомобилей не ограничивали.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник сказал, что в Киеве никто не ограничивал движение транспорта и автомобилей.

Об этом Поворозник заявил в эфире телеканала "UA: Перший".

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника, въезды и выезды из столицы не закрыты. Метрополитен работает в привычном режиме.

Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в нормальном режиме.

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