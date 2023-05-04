Людей призывают отказаться от посещения зеленых зон вне жилых массивов, ведь там могут оставаться взрывоопасные предметы.

В Киевской городской государственной администрации напомнили о запрете посещать леса во время военного положения: на днях в Киеве и области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Украинского гидрометеорологического центра, 5-7 мая по Киевской области и городу Киеву - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В связи с этим КГГА в своем Telegram-канале напомнила, что на период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

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"Специалисты призывают отказаться от посещений зеленых зон за пределами жилых массивов, ведь там могут оставаться взрывоопасные предметы. Это несет большие риски как для граждан, так и для пожарных в случае пожара", - подчеркивается в сообщении.

В КГГА привели пример, что на днях пиротехники "Киевской службы спасения" обнаружили остатки от боеприпасов "Град" на территории Святошинского лесничества, а в апреле - часть реактивного снаряда на территории Межигорского лесничества.

В лесу наблюдается чрезвычайная минная опасность для украинцев

Напомним, что одним из дополнительных аргументов относительно запрета посещать леса и лесные массивы для украинцев является чрезвычайная минная опасность, которая наблюдается на этих территориях.

В частности, оккупанты в Киевской области оставили немало опасных снарядов во время бегства из-под Киева. На одной из таких мин насмерть подорвалась женщина, медики не смогли ничем ей помочь.

Аналогичная опасность наблюдается и на других территориях Украины. 30 апреля в Херсонской области жертвами мины стали двое украинцев.

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