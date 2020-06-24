В Харькове полиция проверяет, почему Кернес и депутаты были без масок на заседании горсовета

Один из депутатов Харьковского горсовета сообщил полиции о том, что несколько его коллег находятся на заседании без масок.

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства нарушения карантинных требований на сессии городского совета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«24 июня в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что несколько депутатов без масок находятся в сессионном зале. С соответствующим заявлением обратился 52-летний депутат, который присутствовал на сессии», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по адресу выезжал экипаж патрульной полиции. Полицейские на месте приняли заявление о нарушении карантинных требований и опросили свидетелей.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Шевченковского отдела полиции.

Согласно онлайн-трансляции заседания сессии горсовета, без средств индивидуальной защиты были мэр Харькова Геннадий Кернес и несколько депутатов.

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