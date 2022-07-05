Разрешение будет выдаваться от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердил информацию о запрете покидать место проживания военнообязанным призывного возраста без разрешения военкома.

Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, норма закона "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992-го, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и соцподдержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц ГШ ВСУ разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что рассматривается дополнительное уточнение вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих админграницы в связи со служебной или личной необходимостью.