Мужчина объяснил, что считал этот флаг французским, а не российским.

В Ивано-Франковске прохожие остановили мужчину, который нацепил на рукав куртки флаг России. Наклейку сняли и сожгли. Соответствующее видео опубликовало в Telegram Эспресо Захід.

На нем видно, как несколько молодых людей остановили мужчину, на рукаве куртки которого размещалась наклейка с флагом страны-агрессора.

Мужчина объяснил, что считал этот флаг французским. Однако ему наглядно показали разницу между флагами двух стран, найдя в Google соответствующие фото, и заставили его снять.

Кто-то из молодых людей требовал вызвать полицию, однако закончить конфликт удалось сжиганием флага РФ.

Паранойя из-за сине-желтых цветов в России

Как сообщал УНИАН, летом Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, заявляло, что в России растет паранойя из-за демонстрации одежды и других изделий с сине-желтыми цветами. Людей, одетых в эти цвета, задерживают.

Также жители Белгорода пожаловались в мэрию на коммунальщиков, которые покрасили бордюры во дворах в синий и желтый.

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