Это уже второй случай приговора вандалам за проявление антисемитизма в период Хануки.

В Днепре вынесли приговор вандалу, повалившему ханукию в конце ноября 2021 года. Ему присудили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.

Как сообщает Объединенная еврейская община Украины, приговор был вынесен Шевченковским районным судом г. Днепра по ч. 1 статьи 161 УК Украины за нарушение равноправия по религиозному признаку.

Подсудимый полностью признал свою вину в полном объёме и принёс извинения еврейской общине Днепра.

Напомним, что Ханукия в Днепре была повалена ранним утром 29 ноября 2021 года.

Это уже второй случай приговора вандалам за проявление антисемитизма в период Хануки. Ранее был осуждён вандал из Ужгорода.

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