Битва борщей в Днепре. Там шеф-повара и волонтеры соревновались, у кого он самый вкусный. Варили главное блюдо украинцев по самым разнообразным и неожиданным рецептам.
Как говорится в сюжете ТСН, при этом сами повара смогли только попробовать. Потому что когда жюри выбрало победителей, все приготовленное разлили по банкам и отправили на фронт.
Здесь не только стремятся накормить украинских военных, но и параллельно собирают донаты на средства связи для них.
Как только борщи довариваются, их разливают по банкам и закрывают патриотическими крышками. На каждую из емкостей повар цепляет записку с благодарностью нашим защитникам. Далее - берутся за презентацию, чтобы поразить жюри.
Победителей определили и среди профессионалов, и среди любителей. Однако все считают, что лучшая награда - полный бус с любовью приготовленных борщей, отправившийся на фронт.
Ранее в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ.