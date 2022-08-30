Все приготовленное разлили по банкам и отправили на фронт.

Битва борщей в Днепре. Там шеф-повара и волонтеры соревновались, у кого он самый вкусный. Варили главное блюдо украинцев по самым разнообразным и неожиданным рецептам.

Как говорится в сюжете ТСН, при этом сами повара смогли только попробовать. Потому что когда жюри выбрало победителей, все приготовленное разлили по банкам и отправили на фронт.

Здесь не только стремятся накормить украинских военных, но и параллельно собирают донаты на средства связи для них.

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Как только борщи довариваются, их разливают по банкам и закрывают патриотическими крышками. На каждую из емкостей повар цепляет записку с благодарностью нашим защитникам. Далее - берутся за презентацию, чтобы поразить жюри.

Победителей определили и среди профессионалов, и среди любителей. Однако все считают, что лучшая награда - полный бус с любовью приготовленных борщей, отправившийся на фронт.

Ранее в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) "дерусифицировали" украинский борщ.

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