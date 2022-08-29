"Украинская команда" объявила о старте национального проекта "Тепло на фронт". Собирают средства на металлические печи для защитников, которым украинские воины уже дали оригинальное название – "бандерпечь". Об этом сообщается на странице "Украинской команды" в Facebook.

"Волонтерский штаб "Украинская команда" начинает национальный проект "Тепло на фронт" по сбору средств на металлические печи для защитников. В рамках проекта планируется до наступления холодов обеспечить теплом 5000 украинских воинов, вынужденных длительное время жить в полевых условиях. Украинские защитники уже дали собственное название таким походным обогревателям – бандерпечь", - говорится в сообщении.

Бандерпечь в холодное время года – незаменимая вещь в окопах, палатках и блиндажах. Около нее можно не только согреться, но и приготовить еду на ней, вскипятить воду, высушить вещи и обувь. Приобщиться к проекту можно по ссылке.

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"Каждая твоя гривна – это еще немного тепла для наших воинов. Согрей своих, чтобы враги пылали! Отвлекись на минуту от своих дел, задонать на тепло для защитников. Сделаем для наших тепло, чтоб оккупантам пекло!" – призывает "Украинская команда".

"Каждая твоя гривна-это еще немножко тепла для наших воинов. Согрей своих, чтобы враги пылали! Отвлекись на минуту от своих дел, задонать на тепло для защитников. Сделаем нашим тепло, чтобы врагам был ад!"- призывает "Украинская команда".