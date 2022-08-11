Компания ДТЭК передала на Прикарпатье очередную партию помощи украинским защитникам.

Как сообщила на своей фейсбук-странице председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, на фронт отправили автомобили и микроавтобусы повышенной проходимости, дизельные генераторы, буржуйки, огнетушители, дальномер и другую помощь, общей стоимостью более 1 млн грн.

"Все это нам удалось организовать для наших военных в сотрудничестве с ДТЭК Энерго на Ивано-Франковщине", - отметила она.

В компании уточнили, что средства на покупку транспорта и оборудования для ВСУ были собраны как за счет вклада энергетиков, перечисливших в помощь защитникам свой однодневный заработок, так и ресурсов компании.

Вместе с авто энергетики своими силами смастерили 5 буржуек, которые также передали военным на фронт.

Как сообщалось, ДТЭК за время войны передала украинским защитникам 175 автомобилей из собственного автопарка. В целом компания за время войны направила на поддержку ВСУ, сил тероборони и гуманитарную помощь населению 527 млн грн.

В целом предприятия Рината Ахметова, его благотворительный фонд и ФК "Шахтер" с начала войны передали на помощь ВСУ и гуманитарные цели 3 млрд грн.