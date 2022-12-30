Коммунальщики нашли оружие во время уборки.

В Днепре на улице Сеченова нашли мешок с оружием. Коммунальщики обнаружили его в мусорнике во время уборки. Внутри оказались гранаты, мины и тротиловые шашки.

Этой информаций поделился мэр Днепра Борис Филатов на личной странице на Facebook. Он написал: "Днепр — удивительный город. Тут даже на Новый год особенные "подарки". Сегодня коммунальщики, убирая мусор на Сеченова, нашли в баке мешок гранат, мин и тротиловых шашек. Представил коллег к награждению почетными грамотами и премированию. За бдительность".

Мэр выразил надежду, что СБУ и полиция найдут и накажут людей, которые выбросили взрывоопасные предметы в мусорник. Филатов также опубликовал фотографии находки. На снимках можно увидеть гранату, три мины и кучу тротиловых шашек.

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