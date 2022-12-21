Враги оставили арсеналы во время бегства от контрнаступления Сил обороны в северных областях нашей страны.

Служба безопасности Украины установила местонахождение новых схронов с российскими средствами поражения в результате контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины во время контрнаступления Сил обороны.

"Среди изъятого - десятки ящиков с реактивными снарядами к противотанковому вооружению. В одном из населенных пунктов Менской территориальной громады обнаружено почти 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе к реактивным системам залпового огня "Град". В лесополосе вблизи областного центра сотрудники СБУ нашли более 100 единиц зарядов к ручным противотанковым гранатометам", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме этого, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.

Также во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдено реактивную противотанковую гранату РПГ-26 и почти 300 патронов различного калибра.

Как сообщается, в настоящее время все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Черниговской области сейчас - что надо сейчас

В результате полномасштабного наступления россиянам сначала удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Черниговской области, но впоследствии врага прогнали украинские военные.

Противник не раз обстреливал приграничье региона из различного вооружения. В начале ноября сообщалось, что только за неделю было зафиксировано более 230 "приходов".

Жителей приграничья Черниговской области призывали переехать вглубь региона.

Вас также могут заинтересовать новости: