Жителей прибрежных территорий просят провести ночь в укрытиях.

Жителей прибрежных территорий Никопольского района Днепропетровской области предупредили об опасности.

Российские оккупанты перемещают технику на берегу Каховского водохранилища, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"День в громадах района прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций. Сейчас есть информация о передвижении техники армии РФ на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен", – написал глава РВА.

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Ситуация на Днепропетровщине

На протяжении последних недель российские захватчики не прекращают террор против жителей Днепропетровской области. Больше всего от обстрелов страдает Никопольская громада, которую от оккупированных территорий Запорожской области отделяет река Днепр.

В частности, 23 декабря российская тяжелая артиллерия накрыла огнем ночную Никопольщину дважды.

21 декабря оккупанты устроили жителям Никопольщины "адскую ночь". Тогда на территорию трех общин Никопольского района прилетели десятки снарядов.

В ночь на 19 декабря россияне выпустили по Никопольщине более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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