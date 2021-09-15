Подать необходимые документы, оплатить сбор и завершить таможенное оформление авто украинцы смогут в автоматическом режиме.

Кабинет министров принял постановление, которое дает старт реализации экспериментального проекта по растаможке транспортного средства через мобильное приложение "Дия".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление приняли на заседании правительства.

"Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление вашего авто в автоматическом режиме", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеУкраинским водителям объяснили, что делать, если в "Дие" не отображаются праваПо его словам, оплатить сбор тоже можно будет онлайн.

Он добавил, что все будет "максимально просто, удобно, без коррупции".

В соответствии с постановлением, в частности, предусматривается возможность: представления документов в электронной форме с использованием портала "Дія"; начисления таможенных платежей в автоматическом режиме, которые можно оплатить на портале "Дия", через банки или электронные платежные системы; уплаты таможенных платежей в течение 10 дней; завершение таможенного оформления авто в автоматическом режиме.

Напомним, что в мае произошло масштабное обновление программы "Дия". В приложении появилось много новых функций, которые значительно облегчат жизнь украинцам - для получения некоторых услуг теперь можно не собирать кучу документов и бумаг, а лишь подать заявление онлайн.

Приложение можно скачать в Google Play или App Store.

Автор: Богдан Слуцкий