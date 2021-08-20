По словам Федорова, совершенствованием приложения "Дия" не занимаются аутсорсинговые компании.

Процессом добавления СOVID-сертификата в приложение "Дия" занимаются штатные работники госпредприятия, поэтому любые технические усовершенствования приложения не требуют дополнительного финансирования из госбюджета, кроме ежемесячной зарплаты работникам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

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"Что касается самого приложения "Дия"... У нас есть государственное предприятие "Дия", есть собственных 26-28 разработчиков - одних из лучших в этой стране. Они работают на государство, постоянно разрабатывая приложение "Дия". То есть у нас на сегодняшний день нет аутсорсинговых компаний, которые бы занимались сертификатами или любыми другими продуктами", - отметил Федоров.

Аутсорсинговая организация

Аутсорсинговая организация - компания, которая "предоставляет в аренду" персонал. Такие компании заключают договор на предоставление определенной услуги и в рамках оговоренных условий предоставляют специалистов, что позволяет выполнить поставленную задачу.

Автор: Богдан Слуцкий