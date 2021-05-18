17 мая Владимир Зеленский представил масштабное обновление программы "Дія". В приложении появилось много новых функций, которые значительно облегчат жизнь украинцам. Теперь для получения некоторых услуг можно не собирать кучу документов и бумаг, а лишь подать заявление онлайн. Чтобы получить доступ к новым функциям, приложение нужно обновить в Google Play или App Store.
Уплата налогов онлайн
В "Дії" значительно упростили процедуру уплаты налогов. Теперь через приложение можно задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы для ФЛП, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды. Для подачи декларации достаточно ответить на 4 вопроса и указать сумму дохода. Также приложение будет оповещать пользователя о датах предоставления деклараций и уплаты налогов.
Регистрация ФЛП
Отныне на портале "Дія" процесс регистрация физлица-предпринимателя полностью автоматизирован. Электронное заявление будет проверено автоматически и без участия госрегистратора. Эту услугу можно получить в компьютерной версии приложения.
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Электронная цифровая подпись
Цифровая Дія.Подпись вводится для документов и услуг в приложении, а также для подтверждения своего лица без физического присутствия. С 17 мая украинцы смогут подписывать документы и получать услуги с телефона, не тратя времени на очереди. Для создания подписи нужно зайти в приложении в Настройки, нажать Дія.Подпись, затем нажать кнопку Создать, пройти процедуру верификации лица и придумать PIN-код.
Замена водительского удостоверения
В приложении можно подать онлайн заявление на новое удостоверение. Документ будет доставлен домой. Владельцы авто смогут просматривать и платить штрафы в "Дії". Также приложение напомнит об окончании срока уплаты штрафов.
Онлайн прописка
Для регистрации места проживания при наличии паспорта в виде ID-карты можно заполнить заявление для смены прописки онлайн. Ее должен подтвердить онлайн владелец жилья. Пока услуга доступна только для жителей Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Киева, Кривого Рога и Мариуполя.
Электронные петиции
Просматривать, подписывать и создавать петиции в приложении "Дія" и на платформе электронной демократии ВзаємоДія. На сегодня услуга доступна в городах Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Днепр, Тернополь, Черкассы и Херсон.
Статический QR-код
Эта услуга позволит украинцам делиться электронными документами. Теперь не обязательно делать копии документов или заполнять бланки. В кабинете "Дія можно сгенерировать QR-код и распечатать его или отправить онлайн.
Цифровые сервисы для строительной отрасли
Читайте такжеКомпьютер не берет взяток даже в биткоинах: Зеленский рассказал о "digital-революции" в УкраинеНовые услуги в "Дії" облегчат борьбу с коррупцией в строительной сфере. Теперь в компьютерной версии приложения можно подать автоматическую декларацию о готовности объекта к эксплуатации, получить разрешение на выполнение работ и выдать строительный паспорт застройки.
Уплата административного сбора
Чтобы оплатить административный сбор онлайн, теперь достаточно просканировать QR-код и оплатить квитанцию в один клик. Пока услуга доступна в Ровно, Хмельницком и Одессе.
Регистрация имущественных прав
В приложении доступна регистрация права собственности. Для внесения в реестр данных об имущественных правах на веб-портале "Дія" нужно заполнить заявление и загрузить скан-копии документов. После этого государственный регистратор подтвердит документы на имущество. Этот проект запускается в тестовом режиме только в Харькове, и в случае успешности будет доступен во всей стране.
Регистрация мощностей операторов рынка
Эту услугу также автоматизировали регистрация через портал "Дія" занимает 1 минуту без необходимости носить пакет документов по учреждениям.
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