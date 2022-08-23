Уже запустили регистрацию на бета-тест, чтобы проверить, все ли корректно работает.

В приложении "Дия" снова можно поделиться техпаспортом на авто.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Возвращаем шеринг авто в "Дие". За несколько кликов можете поделиться своим техпаспортом с женой, мужем или другом. А не передавать пластиковое свидетельство из рук в руки", - отметил Федоров.

Отмечается, что уже запущена регистрация на бета-тест для проверки, все ли корректно работает.

Кроме того, он напомнил, что сейчас проводится тестирование документов на английском в "Дие".

Как сообщал УНИАН, водительское удостоверение и техпаспорт в "действии" будут отображаться в польском приложении mObywatel.

В Евросоюзе разрешили украинцам со статусом временной защиты пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой.

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