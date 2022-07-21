Получить заказанные документы можно в ГРАГС или через доставку Укрпочтой.

Теперь на портале "Дия" украинцы смогут заказывать целый ряд документов для получения которых раньше нужно было дважды ходить в ГРАГС.

Об этом говорится в сообщении на портале "Дия".

"Если вы потеряли, или забыли, скажем, свидетельство о браке во время эвакуации или переезда, закажите его выдачу на портале "Дия" - просто заполните заявление. Видео, как воспользоваться услугой, здесь",- говорится в сообщении.

Какие свидетельства и выдержки можно заказать:

рождение

смерть

изменение имени

регистрация брака

расторжение брака

Кроме того, предусмотрена возможность заказать документы за ближайших родственников — детей, родителей, братьев или сестер. Для этого к заявлению нужно приложить сканы, которые подтверждают родственные связи.

Получить заказанные документы можно в ГРАГС или через доставку Укрпочтой.

Как сообщал УНИАН, 19 июля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.

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