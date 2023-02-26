Депутаты уже собрали 150 подписей для воплощения соответствующей инициативы и анонсировали встречу с киевскими властями.

В Киеве хотят переименовать одну из столичных улиц в честь погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского, который разбился на вертолете 18 января в Броварах.

Соответствующее предложение инициировали народные депутаты Украины, как сообщила представительница партии "Слуга народа" Галина Янченко в Facebook. Она отметила, что ей вместе с коллегами удалось собрать 150 подписей.

"Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского. Под этим обращением к киевскому самоуправлению уже подписались 150 народных депутатов", - написала она.

Также нардеп уточнила, что парламентарии хотят обсудить вопрос о переименовании улицы с киевскими властями уже на следующей неделе.

Денис Монастырский погиб 40 дней назад - украинцы чествуют его память

Напомним, что в воскресенье, 26 февраля, прошло 40 дней с момента трагической гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и членов его команды в авиакатастрофе в Броварах.

Как известно, Монастырский в день своей гибели должен был присутствовать на Ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и планировал присоединиться к онлайн-переговорам из Полтавы.

Сегодня руководство МВД, правоохранители, представители власти и украинцы вспоминают о главных событиях трагедии и выражают соболезнование близким погибших чиновников. В частности, личный архивный кадр вместе с Монастырским показал Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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