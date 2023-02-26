Главнокомандующий отметил колоссальную моральную поддержку и профессиональную помощь от этих чиновников в первые дни войны.

Сейчас прошло 40 дней с момента трагической гибели министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, первого заместителя Евгения Енина, их коллег из МВД, экипажа вертолета ГСЧС и людей рядом с местом его падения.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный опубликовал архивное фото с Монастырским и Ениным в память о погибших.

"В моей памяти Денис и Женя останутся навсегда. Эта фотография сделана в первые дни открытой войны с РФ. Я чувствовал от них колоссальную моральную поддержку и профессиональную помощь. Это невосполнимая потеря для всего государства и лично для меня. Разделяю боль и сочувствую родным погибших в этой ужасной авиакатастрофе и в результате ее последствий", - написал Залужный.

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Трагическая гибель Монастырского и Енина

Как сообщал УНИАН, 18 января в Броварах прогремел взрыв, вблизи здания детского сада начался пожар.

Позже стало известно, что в городе разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На борту которого находились Монастырский, Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Ранения получили 25 человек, в том числе 11 детей.

Сейчас правоохранители расследуют несколько версий. В частности, нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета.

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