Погибший глава МВД планировал из Полтавы в онлайн-режиме присоединиться к заседанию Ставки верховного главнокомандующего.

18 января, в день, когда случилась авиакатастрофа в Броварах, погибший министр внутренних дел Денис Монастырский должен был присутствовать на Ставке верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Монастырский планировал из Полтавы в онлайн-режиме присоединиться к заседанию Ставки.

"Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасной катастрофы. Я могу сказать, что президент страны вчера должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, на 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти из Полтавы на 10 часов на эту Ставку. Крайнее смс я от него получил в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", - сказал Данилов в эфире информационного телемарафона.

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Секретарь СНБО не стал комментировать версию, что авиатрагедия как-то может быть связана с российской диверсией.

"Обязательно выясним все обстоятельства. Ответ мы обязательно получим, что произошло вчерашним утром над Броварами и почему", – добавил Данилов.

Катастрофа в Броварах 18 января

18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения было обнаружено 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета, который летел в Харьковскую область, находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

Правоохранители рассматривают три основные версии трагедии - нарушение правил полета, техническая неисправность, умышленное уничтожение вертолета.

На борту вертолета находилось 10 человек, а не девять, как сообщалось ранее. Кроме руководства Министерства внутренних дел, погибли заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф.