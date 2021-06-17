Судно используется для обеспечения работы дайверов службы внешней разведки Франции.

Ночью в Черное море зашел разведывательно-водолазный корабль ВМС Франции ALIZE (A 645).

Об этом сотрудник Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил на своей странице в Facebook.

"Официально он классифицируется как Diving support ship, то есть судно водолазной поддержки. Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Generale de la Securite Exterieure (служба внешней разведки Франции)", - пояснил он.

Клименко уточнил, что, по данным французского Минобороны, судно может принять на борт до 231 человека.

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Этот корабль уже заходил в Черное море вскоре после оккупации Крыма Россией - с 27 марта по 12 апреля 2014 года.

11 июня Шестой флот ВМС США проинформировал, что к Черному морю идет ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58).

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Автор: Антонина Доломанжи