Цель визита - обеспечение безопасности в Черноморском регионе, углубление взаимоотношений и сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом.

В Одессе состоялась встреча руководства ВМС Украины с представителями постоянной морской противоминной группы НАТО, четыре корабля которой сегодня прибыли в Одесский порт.

Как сообщила служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил ВСУ, цель визита - обеспечение безопасности в Черноморском регионе, углубление взаимоотношений и сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом.

После швартовки кораблей и обсуждения с представителями украинских ВМС программы визита состоялась протокольная встреча командира похода капитана 1 ранга Юсуфа Карагюля с начальником штаба - заместителем командующего ВМС ВСУ вице-адмиралом Андреем Тарасовым.

«Мы благодарны за то внимание, которое НАТО уделяет Украине. Ярким свидетельством этого является мероприятие постоянно действующей группы НАТО к нам в порт Одесса. В прошлом году уже заходила постоянно действующая группа противоминных кораблей с которыми мы отрабатывали совместные тренировки типа PASSEХ в Черном море, это очень важно для нас, постоянно получать опыт, сотрудничать и иметь надежных друзей…», - сказал Тарасов.

Он отметил, что у украинской стороны есть дальнейшие планы по увеличению вклада в совместных действиях в составе НАТО.

«Сейчас мы восстанавливаем наши способности, которые были частично утрачены в 2014 году и надеемся, что наше участие в совместных действиях с НАТО будет только расти, - добавил он.

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В свою очередь руководство морской противоминной группы НАТО №2 отметило важность данного мероприятия и поблагодарило украинскую сторону за теплый прием.

«Взаимное развитие и кооперация очень важны для Североатлантического альянса. Мы хотим быть как можно ближе к странам, обеспечивающим безопасность, мир и стабильность. Собственно, кооперация в Черном море является очень важной для НАТО, мы и в дальнейшем планируем развивать наши взаимоотношения с Украиной», - подчеркнул командир противоминной группы.

Корабли НАТО в Одессе: что известно

10 марта в Одесском порту пришвартовались четыре корабля постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

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Автор: Лариса Козовая