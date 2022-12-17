С начала войны в области погибли 650 гражданских и 1112 ранены.

В Черниговской ОВА предполагают, что в лесах региона есть неизвестные захоронения погибших гражданских во время наступления российских военных.

По данным Департамента информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА, список жертв и на сегодня далеко не полный.

"В феврале-марте на Черниговщине продолжались ожесточенные бои против российских оккупантов. Часто жертвами россиян становились не только украинские военные, но и гражданские люди. Наша область лесистая, есть громады с разбросанными далеко друг от друга деревнями и хуторами. Поэтому есть высокая вероятность существования неизвестных захоронений, а также мест, где могут быть похоронены жертвы россиян, которые они целенаправленно пытались скрыть", - отмечают в ОВА.

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По информации управления здравоохранения Черниговской ОГА, по состоянию на 15 ноября известно о 650 погибших и 1112 раненых гражданских лиц.

В ОВА призвали всех, кто имеет информацию о неизвестных и до сих пор не выявлены и не исследованы вероятные места захоронения украинских военных, а также гражданских жертв российской агрессии сообщать в полицию или анонимно на Телеграмм.

Военные преступления оккупантов

В Харьковской области обнаружили тела 534 убитых россиянами гражданских, это с учетом массового захоронения в городе Изюм, где было изъято 447 тел.

В ноябре на кладбище в Изюме изъяты останки трех погибших гражданских мужчин, которых расстреляли в машине российские оккупанты.