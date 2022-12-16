На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега Днепра.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции, ища слабые места для прорыва.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что враг обстреливал районы более двадцати населенных пунктов.

Видео дня

В Генштабе отмечают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

"Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгевское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово в Херсонской", - сказано в сообщении.

Оккупанты также обстреляли ряд населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской областях.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах", - сообщает Генштаб.

Бои за Бахмут: что известно

Воины Грузинского легиона ликвидировали группу наемников ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута Донецкой области. Потери оккупантов составили около десятка захватчиков.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Бахмут имеет важное значение и если русские оккупанты его захватят, то сделают из этого "взятие Берлина".

13 декабря военнослужащий батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко заявил, что, несмотря на морозы, украинские военные продолжают удерживать Бахмут. Он отметил, что под Бахмутом "стабильно тяжело".

Вас также могут заинтересовать новости: