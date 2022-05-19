Изделие - результат сотрудничества бойцов терробороны и художников

Боец 118 отдельной бригады территориальной обороны Черкасской области, являющийся искусствоведом, инициировал создание вышиванки, которую можно носить в боевых условиях.

Об этом рассказали на странице бригады.

Обычные боевые рубашки на молниях военных украсили необычным вышитым орнаментом.

"Совместным сотрудничеством бойцов теробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой рубашке ВСУ. Первыми моделями, безусловно, стали авторы идеи. Последние уверяют, что аналогов такой вышиванке не существует", - говорится в сообщении.

Авторы акцентируют - Черкассы стали центром военной моды.

Напомним, ежегодно в третью неделю мая отмечается День украинской вышиванки.

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