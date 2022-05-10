Когда отмечается День украинской вышиванки 2022 и как его можно встретить в этом году - узнайте в материале УНИАН.

День украинской вышиванки 2022 - общенациональный праздник, который украинцы отмечают каждый год. Он не относится к государственным и не является поводом для официального выходного дня, но граждане нашей страны с гордостью встречают это событие.

УНИАН расскажет об особенностях этого праздника.

День вышиванки - дата, история и традиции

Впервые этот праздник отметили в 2006 году, когда студентка Черновицкого национального университета предложила своим одногруппникам прийти на занятия в вышитых рубашках. Инициативу поддержали и преподаватели, и студенты всего учебного заведения. Несколько лет праздник отмечался только в стенах университета, а затем эта традиция распространилась и по другим городам Украины.

День украинской вышиванки не имеет постоянной даты - ежегодно он отмечается в третью неделю мая. В 2022-м году праздник выпадает на 19 мая.

В мирное время в разных городах люди устраивали флешмобы и ярмарки, соревнования и концерты. Сейчас, в военное время, власти не рекомендуют устраивать массовые мероприятия, но каждый украинец может надеть дома вышиванку и встретить торжество в кругу семьи.

Украинские узоры и орнаменты на вышиванке

Украинская вышитая рубашка - это не просто элемент гардероба, но и мощный оберег. Издавна славяне использовали лен и конопляное полотно, красные и черные нитки. Также имело значение и то, для кого шьется рубаха - для девочки, мальчика, женщины или мужчины, а может быть, для воинов. Историки утверждают, что украинцы испокон веков вышивали такие рубахи, "заколдовывая" их на здоровье, удачу или любовь.

Во время создания вышиванки важно учитывать значение орнамента:

ромб - символ плодородия, улучшения благосостояния семьи;

- символ плодородия, улучшения благосостояния семьи; квадрат - баланс, гармония, удача и порядок;

- баланс, гармония, удача и порядок; спираль - цикличность времени, символ перемен;

- цикличность времени, символ перемен; сварги (напоминают половину цифры 8) - сила духа;

(напоминают половину цифры 8) - сила духа; восьмиконечная звезда - символ воссоединения мужского и женского начал, усиливает интуицию;

- символ воссоединения мужского и женского начал, усиливает интуицию; кресты - защита от темных сил, гармония и духовное просветление;

- защита от темных сил, гармония и духовное просветление; калина - бессмертие рода и долголетие семьи;

- бессмертие рода и долголетие семьи; ромашка - символ любви и юности;

- символ любви и юности; маки - мощная защита от зла, приближение исполнения желаний.

Согласно поверьям, мужчинам лучше носить вышиванку с геометрическим узорами, а женщинам - с изображениями растений, трав и цветов.

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