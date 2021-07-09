Их арестовали полицейские и выписали штраф в 450 евро каждой.

Три украинские девушки разделись догола в черногорском городе Котор и устроили ню-фотосессию прямо посреди дороги.

Как сообщают сербские и черногорские СМИ, управление Будванского суда в Которе оштрафовало троих гражданок Украины на 450 евро каждую за нарушение закона об общественном порядке, которым запрещается обнажаться в общественных местах.

Как сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник в суде по административным правонарушениям Будвы, украинки возрастом от 19 лет до 21 года были задержаны полицией Котора около 15:00 после того, как сняли с себя одежду и принялись фотографироваться. В приговоре уточняется, что фотосессия длилась около десяти минут.

Читайте также"Жесть": у Херсоні чоловікові продали ковбасу, що кишить хробаками (відео)Судья Иван Вукасович признал троицу виновной в том, что те "бесстыдно вели себя в общественном месте, то есть на участке региональной дороги Котор-Троица, 8 июля, около 15:00".

"Они обязаны выплатить деньги непосредственно перед тем, как решение станет окончательным, в бюджет Черногории. Ответчики могут заплатить две трети штрафа, если они и Управление полиции откажутся от права на подачу апелляции, в этом случае штраф будет считаться оплаченным в полном объеме", - уточняется в приговоре.

Стоит отметить, что сербские и черногорские комментаторы разделились в оценке поведения девушек. Одни их ругают, другие не считают, что те совершили серьезный проступок.

Badabum: Отпустите этих девушек. Все они нас хорошо развлекали.

Isildur: Такое происходит по всему миру на летних курортах.

Cobac: Честно говоря... ничего плохого не сделали, даже подняли имидж Черногории как туристического направления.

majstor515: Такими судами они разгонят всех туристов.

Samo_istina: Мы хотим быть элитным туристическим направлением и наказываем туристов, которые развлекаются... мы гораздо ближе к Афганистану, чем к Сен-Тропе.

Dezerter: Молодцы органы государственной власти! Таким образом защищается и государство. Всем тем, кто считает такое поведение нормальным и желательным, я хочу, чтобы вы наслаждались такими сценами, когда вы идете по дороге с несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Черногории такие «туристы» не нужны. Для всего есть время и место. А теперь, пожалуйста, минусуйте сколько душе угодно.

Exteberia: Могу ли я заплатить штраф за всех троих?

nedjo: Эту красоту нужно вознаграждать, а не наказывать.

Marko: Украинские женщины, я совсем не удивлен. Там нет дна, египтяне и тунисцы говорят, что они слишком доступные.

KekeLe: Сходите на пляжи и клубы, и вы будете в восторге от этих наших «моральных бастионов», увидев, что такое мужеложество и гоморра, эти украинские женщины и их перфоманс - золото для нас. Это вульгарно только для наших аморальных «моралистов».

Nterijer: Это море. Вдоль побережья Черногории такое происходит на каждом углу. Пусть мужчины и женщины наслаждаются. Тем, кто хочет морали и нравственности, не следует ехать на море или следует выбирать семейные варианты, такие как Чань, Петровац, Плаве-Оризонти и т.д.

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Автор: Андрей Софин