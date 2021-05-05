Точный перечень улиц или график ограничений в госохране не предоставили.

В связи с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена дорожное движение на отдельных улицах в центре Киева 5-6 мая могут временно ограничить.

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Об этом предупредила пресс-служба Управления госохраны Украины. Там напомнили, что по закону охрана предоставляется иностранным должностным лицам и членам их семей, которые прибывают в Украину с официальнымиКиев визитами.

Точный перечень улиц или график ограничений в госохране пока не предоставили.

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Автор: Дмитрий Захаров