Данилов заявил, что Украина обязательно эвакуирует из Афганистана наших граждан, желающих вернуться домой.

Украина обязательно заберет всех своих граждан из Афганистана, сейчас 159 украинцев желают покинуть эту страну.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода.

"Как это будет, какие это будут рейсы, каким образом это будет происходить - на сегодняшний день 159 граждан имеют желание покинуть эту страну, и мы сделаем так, что они будут дома", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

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В связи с этим США и европейские страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Украина эвакуировала из Афганистана 700 человек и вошла в рейтинг государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных.

Ситуация в Афганистане: что известно

Автор: Екатерина Гирнык