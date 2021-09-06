Советник главы ОП анонсировал появление в Украине первого лагеря на 5 тысяч беженцев.

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметился новым неоднозначным заявлением.

В своем недавнем интервью Ukrlife он попытался сравнить украинцев и беженцев из Афганистана. В результате сравнение вышло не в пользу первых.

В частности, Арестович признал, что беженцы пойдут в Украину, Беларусь и Россию, заявив, что власти уже к этому готовятся.

"Эта проблема вполне осознана руководством страны, мы готовимся. Первый лагерь из 5000 человек уже будет здесь, из афганских беженцев", - сообщил он, добавив, что расходы на это будет покрывать госбюджет Украины.

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Арестович считает, что такое количество беженцев бюджет "точно выдержит"

"Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, это образованная публика, которая проработала с западной коалицией, знает языки, часто образованней, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет", - утверждает Арестович. И допускает, что в Украине беженцев смогут "использовать" как переводчиков.

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Ранее Арестович отметился несколькими неоднозначными предложениями. Так он предлагал переименовать русский язык, а впоследствии выступил с идеей дать новое название Украине.

Автор: Иван Бойко