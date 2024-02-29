Глава ГУР Минобороны отметил, что между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал увольнение Валерия Залужного. Он сомневается, что между президентом Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ возникли какие-то разногласия.

При этом он отметил, что между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные разногласия, потому что один подчинен другому. Кроме того, разведчик "намекнул", что Зеленский принял правильное решение.

"Если все хорошо, все прекрасно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся?" - заявил Буданов в интервью CBC News.

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Увольнение Залужного - главные новости

8 февраля 2024 года стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность он занимал с 2021 года. Новым главнокомандующим стал Александр Сырский.

По информации журналистов The Times, одна из причин увольнения Залужного - непредоставление военного плана на этот год.

9 февраля стало известно, что президент присвоил Залужному звание Героя Украины.

При этом, когда Зеленского спросли о причинах увольнения Залужного, он заявил, что "почему я кого-то меняю - это наш внутренний момент".

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