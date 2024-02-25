По словам президента, Украина имеет несколько планов на войну на год.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что Украина имеет план на 2024 год.

"Есть четкий план. Детали не могу сказать, не имею права. Этот план связан со сменой руководства (Вооруженных сил Украины, - УНИАН). Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации", - сказал президент.

Кроме того, он ответил на вопрос журналиста о том, почему было принято решение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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"Почему я кого-то меняю - это наш внутренний момент", - ответил президент.

Увольнение Залужного: что известно

8 февраля 2024 года стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Эту должность Залужный занимал с 2021 года. Новым главнокомандующим стал Александр Сырский.

По информации журналистов The Times, одна из причин увольнения главнокомандующего - непредоставление военного плана на этот год.

9 февраля стало известно, что президент присвоил Залужному звание героя Украины.

На фоне увольнения главнокомандующего, в Киеве на Майдане Независимости прошли акции протеста. По словам советника ОП Михаила Подоляка, подобные протесты не имеют ничего общего с "настоящими майданами".

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