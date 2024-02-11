Он говорит, что решение было сложным.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес считает, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский станет "неприятным сюрпризом" для оккупантов на поле боя.

В видео, опубликованном Генеральным штабом Вооруженных сил Украины в Telegram, Ходжес говорит, что решение об увольнении Валерия Залужного было сложным для президента Владимира Зеленского, поскольку тот был эффективным командующим, которого уважали солдаты, общество и союзники.

В то же время генерал отмечает, что такое решение является прерогативой президента страны. По словам Ходжеса, Сырский - крутой боец, имеющий опыт, тем временем россияне совсем не рады видеть во главе украинской армии еще одного выдающегося командующего.

"Генерал Сырский, конечно же, является офицером, которого избрал Президент, чтобы тот взял на себя командование украинскими вооруженными Силами. Это не конкурс красоты и не соревнование за популярность. Президент выбрал офицера, которого он считает более подходящим для этой фазы войны", - добавил он.

Увольнение Залужного и назначение Сырского: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

На его место он назначил Александра Сырского, который ранее был командующим Сухопутных войск ВСУ.

В первом заявлении на новом посту Сырский озвучил задачи, которые стоят перед военным командованием и армией. По его словам, для успеха необходимы изменения, а также совершенствование средств и методов ведения боевых действий.

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