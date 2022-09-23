Идентифицировано более 4 тыс. представителей враждебных группировок, предателей и коллаборантов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Служба безопасности установила личности основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в настоящее время идентифицировано более 4 тыс. представителей вражеских группировок, предателей и коллаборантов, которых планируют привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

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"Среди них - российские силовики, их приспешники из образованных оккупантами местных "МВД" и руководители так называемых "территориальных избирательных комиссий". Согласно перехваченным документам страны-агрессора, именно подразделения Росгвардии и военной полиции ВС РФ должны обеспечивать "охрану" псевдоголосований. Им на "помощь" направлено коллаборантов из оккупационных администраций и частных охранных структур, подконтрольных спецслужбам РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ собрала установочные данные на всех организаторов незаконной деятельности, установила места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировала преступные действия.

В рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности виновных лиц.

"Референдумы" на оккупированных Россией территориях

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Путин поддержал проведение псевдореферендумов на оккупированных районах Украины после военного поражения РФ в Харьковской области. После чего в Кремле пригрозили ядерным ударом в случае "посягательства" на аннексированные территории.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

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