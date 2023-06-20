Человек, который осужден по статье 336 и имеет условный срок, может быть мобилизован.

Адвокат Виктория Кравченко рассказала об условно-досрочном освобождении и испытательном сроке, которые назначают при принятии приговора в случае признания виновным мужчины в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уклонении мужчины от призыва на военную службу во время мобилизации.

В своем YouTube-канале адвокат объяснила, может ли это стать "спасением" от службы в армии. По ее словам, она часто слышит от мужчин следующее: "получу приговор, дадут условно год или два. Пересижу это время, не буду мобилизованным, а там и война закончится".

"Как будет жить мужчина после принятия в отношении него такого приговора? Давайте кратко, что должен делать мужчина после его осуждения по статье 336 Уголовного кодекса Украины и получения им соответствующего приговора и испытательного срока", - начала Кравченко.

По вызову органа пробации мужчина должен являться в этот орган, познакомиться со своим инспектором. Последний должен разъяснить мужчине права и обязанности, ознакомить мужчину с порядком и условиями пребывания на испытательном сроке. Работник пробации также проводит социально-воспитательную работу.

Адвокат также пояснила, что будет, если мужчина нарушит или не выполнит требования, определенные в приговоре суда - не придет по новой полученной повестке в ТЦК или не придет на регистрацию в центр пробации.

"В случае невыполнения мужчиной обязанностей, возложенных на него судом, систематического совершения правонарушений, влекущих за собой административные взыскания, орган пробации вносит в суд представление, в котором указывает просьбу об отмене освобождения от отбывания наказания с испытанием и направлении мужчины для отбывания назначенного ему наказания. Скрыться не получится также", - говорит Кравченко.

То есть после получения приговора, по которому по факту мужчина остается на свободе и имеет условный срок, такой мужчина должен быть зарегистрирован органами пробации далее.

"Но у нас мобилизация. Может ли человек, который осужден по статье 336 Уголовного кодекса Украины и имеет условный срок, быть мобилизованным? Да, может", - отвечает адвокат.

Она процитировала приказ Министерства обороны Украины № 337, в котором говорится о том, что в случае мобилизации осужденных, освобожденных от отбывания наказания с испытанием, во время действия особого периода в Украине до окончания испытательного срока копия судебного решения передается уполномоченным органом по вопросам пробации, на учете которого находился осужденный, в воинскую часть по месту прохождения военной службы. В случае выявления факта призыва осужденного, освобожденного от отбывания наказания с испытанием, на военную службу во время действия особого периода Территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставляет уполномоченному органу по вопросам пробации информацию о воинской части, в которой осужденный проходит военную службу, ее местонахождении и выписке из соответствующего приказа.

"То есть получение приговора суда по 336 статье Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации не является фактическим спасением от непопадания на военную службу", - подытожила Кравченко.

Украинец "проспал" мобилизацию

Ранее во Львове суд рассмотрел достаточно дело военнообязанного, который утверждает, что просто "проспал" в тот день, когда должен был явиться на собрание. А потом не прибыл, потому что у него якобы больные родители.

"... пройдя военно-врачебную комиссию, готов был прибыть к месту призыва, однако в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения. На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители", - говорится в приговоре суда на сайте Единого реестра судебных решений.

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