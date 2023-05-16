Причина неприбытия мужчины в центр комплектования вам покажется непривычной.

Во Львове Шевченковский районный суд рассмотрел довольно необычное дело военнообязанного, которого обвиняют в уклонении от мобилизации. А мужчина утверждает, что просто "проспал" в тот день, когда должен был явиться в ТЦК.

Как говорится в приговоре суда на сайте Единого реестра судебных решений, на следующий день военнообязанный тоже не мог прибыть в центр комплектования, потому что, по его словам, у него больные родители.

Сообщается, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию, по которой был признан годным к службе. Он получил повестку и должен был прибыть к месту собрания, но не сделал этого. И причина неприбытия кажется довольно нестандартной.

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Он отрицал свою виновность в уклонении от призыва по мобилизации без уважительных причин и объяснил, почему не появился в ТЦК:

"... пройдя военно-врачебную комиссию, готов был прибыть к месту призыва, однако в день отправки на мобилизацию проспал и вовремя не прибыл к месту назначения. На следующий день и все остальные дни не прибыл в РТЦК, поскольку не имел возможности появиться в связи с тем, что у него больные родители. Сейчас готов к призыву на военную службу".

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, но освободил от его отбывания с испытанием - установил испытательный срок 2 года. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня объявления.

Что грозит за неявку в военкомат после медкомиссии

Если проигнорировать повестку-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, уклонисту грозит наказание. После прохождения медкомиссии и признания мужчины годным к службе ему "светит" уголовное наказание в случае, если он не прибудет в ТЦК.

По ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

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