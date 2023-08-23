Компания Метинвест мобилизовала все свои ресурсы, чтобы приблизить победу Украины. Но в то же время - работает с фокусом на будущее и разрабатывает планы послевоенного восстановления страны. Так появился проект "Стальная мечта", который содержит концепции быстрого, экологичного и экономного восстановления. Об этом говорится в материале NV.

"Предложенная компанией концепция содержит набор готовых решений для строительства жилья и социальной инфраструктуры. Громада может выбрать проект, адаптировать его под свои нужды, привлечь государственные или международные средства и сразу начинать строительство. Специалисты сбытовой компании Метинвест-СМЦ разработали более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Проекты содержат полный пакет документов: смета, графики строительства, планирование, технические решения", - говорится в материале.

Для Украины жилье из металла пока странность, но в мире уже давно используют эту технологию. Модульные стальные дома возводят в Великобритании, США, Таиланде и других странах, говорят в Метинвесте.

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Строительство из стали имеет ряд преимуществ. Одной из главных является скорость строительства: одноэтажный дом можно возвести за два месяца, восьмиэтажный — за девять месяцев, а детсад — вдвое быстрее, чем обычно.

"Такие дома также имеют возможность реконструкции, ведь использование стального каркаса позволяет модифицировать здание. К тому же, такие проекты помогают сделать внутреннее пространство гибким, и уменьшить стоимость фундамента: на нем можно сэкономить 20-30% из-за меньшего веса стального каркаса. Ну а после завершения жизненного цикла стальной каркас на 98% можно переделать", - указывает NV.